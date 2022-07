Si versa nel cuba libre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa nel cuba libre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Si versa nel cuba libre

Prosecco; 6 cl di aperol; q.b. di soda/seltz. per preparare lo spritz si versa in un bicchiere old-fashioned contenente del ghiaccio, in ordine: aperol...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rum. il rum (nome proprio indicato anche come rhum nei paesi di lingua francese e ron in quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

