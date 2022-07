Le vele fissate ai boma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vele fissate ai boma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RANDE

Significato/Curiosita : Le vele fissate ai boma

boma è detta invece varèa (6.). al boma possono essere collegati diversi circuiti di regolazione delle vele: il tesabase (o base) che viene fissato all'angolo...

Il ponte di rande è un ponte strallato autostradale a due carreggiate che attraversa lo stretto di rande, nella provincia di pontevedra in spagna. fu progettato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con vele; fissate; boma; Ragno vele noso che ha dato il nome a una danza; Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele ; S era abituato a bere vele ni; L erba vele nosa detta anche napello; Le vele che sono fissate ai boma; fissate come gemme; Pene stabilite, fissate ; fissate con enfasi; Le vele che sono fissate ai boma ; La vela fissata al boma ; Si fissano al boma e all albero; Lo è l'aboma so dei ruminanti; Cerca nelle Definizioni