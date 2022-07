Ha la varietà Senatore Cappelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la varietà Senatore Cappelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRANO

Significato/Curiosita : Ha la varieta senatore cappelli

la senatore cappelli, o semplicemente cappelli, è una cultivar di grano duro autunnale ottenuta dal genetista nazareno strampelli - agli inizi del xx secolo...

(disambigua). disambiguazione – "grano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grano (disambigua). il grano o frumento, arcaicamente anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con varietà; senatore; cappelli; Il ciliegiolo è una sua varietà ; Una varietà d insalata; varietà di grano dell Appennino abruzzese; Un gioco con le carte, varietà della scopa; Il Norberto giurista, filosofo e senatore a vita; senatore abbr; Tiranno romano che fece senatore il suo cavallo; senatore in breve | Venerdì 26 novembre 2021; Storico marchio italiano di cappelli ; Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi; Si usa per fare cappelli da uomo o donna estivi; La falda del cappelli no da baseball; Cerca nelle Definizioni