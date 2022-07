Vale... in un altra città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale... in un altra città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FUORISEDE

Significato/Curiosita : Vale... in un altra citta

Tempo recenti, vale a dire l'organizzazione intorno ai centri abitati che tuttora persistono. nell'italia centrale si forma un sistema di città-stato basato...

Insieme agli altri residenti non cittadini di iai (studenti universitari fuorisede), la popolazione supera, specie nel periodo scolastico, i 400 000 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

