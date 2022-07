La vaghezza di certe affermazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vaghezza di certe affermazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GENERICITÀ

Significato/Curiosita : La vaghezza di certe affermazioni

Certificati rilasciati effettivamente da terze parti. vaghezza: consiste nell’utilizzo di affermazioni imprecise, poco chiare, che possono facilmente garantire...

Un insieme musicale folcloristico caratteristico di un paese, con una genericità o specificità nell'accezione del termine differente in diverse lingue... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

