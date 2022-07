Una chiusura per negozi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una chiusura per negozi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SERRANDA

Significato/Curiosita : Una chiusura per negozi

Phenomenon. news.bbc.co.uk ^ il boom dei negozi a tempo, restano aperti solo un mese. ilgiornale.it ^ ecco i negozi a tempo. aprono, vendono e subito spariscono...

Catenaccio (che si incastra sulle guide della serranda). esistono vari tipi di serrande: cieca: è la classica serranda da negozio con elementi chiusi, che quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

