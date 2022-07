Una Casa di moda del gruppo di Arnault - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Casa di moda del gruppo di Arnault. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FENDI

Significato/Curiosita : Una casa di moda del gruppo di arnault

Bernard jean étienne arnault (roubaix, 5 marzo 1949) è un imprenditore francese. proprietario del gruppo del lusso lvmh, è a capo della prima azienda...

fendi è un marchio italiano del lusso, fondato come casa di moda a roma nel 1925 da edoardo fendi e adele casagrande. dal 2001 fendi fa parte della divisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

