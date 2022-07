Twitter : Dorsey = Facebook : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Twitter : Dorsey = Facebook : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ZUCKERBERG

Significato/Curiosita : Twitter : dorsey = facebook : x

Quando dorsey alle 9.50 pm (pst) pubblicò il primo tweet: «just setting up my twttr»[1]. dorsey in seguito ha spiegato l'origine del nome twitter, avvenuta...

Mark elliot zuckerberg (ipa: [mk 'lit 'zkbg]; white plains, 14 maggio 1984) è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

