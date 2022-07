Tra gli ultimi lavori di Camilleri c è un monologo teatrale: è Autodifesa di.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra gli ultimi lavori di Camilleri c è un monologo teatrale: è Autodifesa di... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAINO

Significato/Curiosita : Tra gli ultimi lavori di camilleri c e un monologo teatrale: e autodifesa di..

Calogero camilleri (porto empedocle, 6 settembre 1925 – roma, 17 luglio 2019) è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, drammaturgo e docente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caino (disambigua). caino (in ebraico , qáyin, che significa "acquisizione") è un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

