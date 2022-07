Lo è un tiro che sfiora il suolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un tiro che sfiora il suolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RASOTERRA

Significato/Curiosita : Lo e un tiro che sfiora il suolo

Volta e la seconda colpisce achille al gomito, facendogli sgorgare del sangue: «sfiora coll'altro il destro braccio dell'eroe, di nero sangue lo sprizza»...

Concludere personalmente oppure servendo le punte centrali con passaggi rasoterra o aerei. in moduli di gioco affini al catenaccio — utilizzati nel corso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

