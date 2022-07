Lo tiravano i buoi nella battaglia di Legnano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo tiravano i buoi nella battaglia di Legnano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARROCCIO

Significato/Curiosita : Lo tiravano i buoi nella battaglia di legnano

Lampade votive intorno al carroccio. nel 1159 le truppe comunali bresciane, durante una battaglia, conquistarono il carroccio dei cremonesi. il carro fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

