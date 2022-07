Un testo elettronico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un testo elettronico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EBOOK

Significato/Curiosita : Un testo elettronico

"sms") utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta...

Un ebook, chiamato anche e-book, ebook, libro elettronico o libro digitale, è un libro in formato digitale, apribile mediante computer e dispositivi mobili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

