Il tasto di arresto sugli apparecchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto di arresto sugli apparecchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STOP

Significato/Curiosita : Il tasto di arresto sugli apparecchi

di terze parti che offrono una vasta gamma di personalizzazioni. il menu di spegnimento è l'area dei comandi che compaiono quando si pigia il tasto di...

stop squark – in supersimmetria, subparticella associata simmetricamente al top quark stop – intervallo del valore dell'esposizione stop – traccia dell'album... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con tasto; arresto; sugli; apparecchi; Il tasto per uscire da un programma; Il tasto del Computer... per uscire; tasto che ferma per un po il suono della sveglia; Un tasto del videoregistratore; Battuta d arresto ; L arresto della respirazione di chi si immerge in mare; Ordine di arresto ; Impone l arresto ; Uno sdentato che vive sugli alberi; Si segna sugli articoli esposti; Coperto in volto, in particolare sugli occhi; Più importanti, che emergono sugli altri; apparecchi atura per pagare; L inquinamento da apparecchi ature per le radiocomunicazioni; apparecchi o che proietta su uno schermo disegni o scritti; apparecchi o per la cottura; Cerca nelle Definizioni