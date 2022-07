Tali da corrispondere alle condizioni ideali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali da corrispondere alle condizioni ideali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTIMALI

Significato/Curiosita : Tali da corrispondere alle condizioni ideali

Dei popoli". tale dispotismo, illuminato dagli ideali di tipo razionale, sembrava corrispondere alle necessità oggettive di molti paesi e coincideva...

Teorizzazione dell'area valutaria ottimale è quella di robert mundell, che teorizzò l'esistenza di aree valutarie ottimali più grandi di un singolo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

