Ha la sua festa la seconda domenica di maggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la sua festa la seconda domenica di maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAMMA

Significato/Curiosita : Ha la sua festa la seconda domenica di maggio

Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; a san marino si festeggia il 15 marzo; in spagna e portogallo la prima domenica di maggio; nei paesi...

Una mamma per amica (gilmore girls) è una serie televisiva statunitense ideata da amy sherman-palladino, con protagoniste lauren graham e alexis bledel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

