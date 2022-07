Strumento musicale a forma di pipa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale a forma di pipa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SASSOFONO

Significato/Curiosita : Strumento musicale a forma di pipa

Konghou () – arpa pipa () – un liuto con 4-5 corde a forma di pera sanxian () – liuto pizzicato, con il corpo coperto da pelle di serpente ruan (...

Sax (disambigua). il sassofono, saxofono, o, semplicemente, sax, è uno strumento musicale aerofono ad ancia semplice. il sassofono fa parte della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con strumento; musicale; forma; pipa; strumento a fiato dall imboccatura sottile; L antico strumento detto anche viola da orbi; strumento ... a bocca; strumento di lavoro dei Sette nani; Ex gruppo musicale ; Il suo volo è un famoso interludio musicale ; Scatola musicale fra; Scatola... musicale ; Si possono salvare in forma to .jpg; forma ggi di latte di bufala; Si forma no nell intriso; Un colosso dell informa tica; La pipa della pace degli Indiani d America fra; Metà pipa ; Si fa con la pipa ; Lo spazzolino per pulire la pipa ; Cerca nelle Definizioni