Lo è lo straccio del meccanico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è lo straccio del meccanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UNTO

Significato/Curiosita : Lo e lo straccio del meccanico

Concetto del giunto a tre pezzi, invece di avere l'elastomero ha un inserto di stoffa e invece di pioli si serra il tessuto tramite bulloni. é presente...

unto heinonen (25 dicembre 1946) è un compositore di scacchi finlandese. ha composto problemi di tutti i generi, ma soprattutto con pezzi e/o regole eterodosse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con straccio; meccanico; Spremere uno straccio ; Vi s immerge lo straccio per lavare per terra; straccio , strofinaccio; straccio , canovaccio; Il meccanico che mette a punto; Guasto meccanico ; La divisa del meccanico ; Dondola per azionare un orologio meccanico ; Cerca nelle Definizioni