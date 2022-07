_ di Stendhal: il turbamento che coglie davanti ai capolavori dell arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ di Stendhal: il turbamento che coglie davanti ai capolavori dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SINDROME

Significato/Curiosita : _ di stendhal: il turbamento che coglie davanti ai capolavori dell arte

- è, difatti, il cuore della filosofia stessa di mainländer. particolare importanza ebbe poi per nietzsche la scoperta di stendhal e di dostoevskij (quest'ultimo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sindrome (disambigua). con il termine sindrome si intende, in medicina, un insieme di sintomi e segni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

