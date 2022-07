È stata una berlina Fiat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata una berlina Fiat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : E stata una berlina fiat

Sostituito la fiat stilo. è stata presentata ufficialmente il 29 gennaio 2007 a roma per entrare in vendita dal 3 febbraio. nel 2014, il modello europeo è uscito...

Stai cercando la vettura prodotta dal 2005 al 2010, vedi fiat croma (2005). la fiat croma (nome in codice tipo 154) è un'autovettura prodotta dalla casa...