Lo squalo azzurro del Mediterraneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo squalo azzurro del Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo squalo azzurro del mediterraneo

Veloci come tonni e pesce azzurro. è una delle poche specie di squalo che, come lo squalo bianco o lo squalo pinna nera del reef, sono in grado di effettuare...

La verdesca (prionace glauca (linnaeus, 1758)), conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia carcharhinidae che abita...