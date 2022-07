Sono pari nei segni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nei segni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EN

Significato/Curiosita : Sono pari nei segni

Le lingue dei segni sono lingue che veicolano i propri significati attraverso un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti...

Galiziano en – codice vettore iata di air dolomiti en – codice fips 10-4 dell'estonia en – codice iso 639 alpha-2 della lingua inglese en – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

