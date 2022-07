Lo sono le mostre che girano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le mostre che girano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ITINERANTI

Significato/Curiosita : Lo sono le mostre che girano

le persone che stavano pescando e prendendo il sole. improvvisamente i presenti risultano essere allarmati dalla caduta di un sasso e tutti si girano...

Stesso sarà l'attrazione, tipicamente la festa patronale. i luna park itineranti stabiliscono la loro attività soprattutto in caso di eventi festivi pubblici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sono; mostre; girano; Così sono le mosche bianche; sono a ovest dei Nebrodi; sono da poco entrate in convento; I più succinti sono quelli da bagno; Gruppo d edifici che ospitano mostre : complesso __; Ospita mostre ; I volumi delle mostre d arte; mostre ucciso da Ercole; girano in alcuni rasoi; Si girano per aprire le porte; girano in certi rasoi; girano sulla brace; Cerca nelle Definizioni