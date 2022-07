Sono famose quelle pindariche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono famose quelle pindariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODI

Significato/Curiosita : Sono famose quelle pindariche

Le parole sono pietre le parole possono far male come le pietre lettera morta esortazione che non produce effetto. le ultime parole famose si dice di...

Le odi barbare di giosuè carducci sono una raccolta di cinquanta liriche scritte tra il 1873 e il 1893. le odi barbare ebbero molteplici edizioni e rivisitazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sono; famose; quelle; pindariche; Lo sono l INPS e l ENPA; sono doppie negli attrezzi; Quelli mobili sono più difficili da colpire; Si possono salvare in formato .jpg; Giuseppe : dipinse famose vedute di Parigi; Una delle enciclopedie italiane più famose ; Sono famose le Cinque di Milano; Pubblica famose Guide verdi; Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche; quelle anomale fan paura; Di quelle delle specie si interessò Darwin; quelle per orientarsi non si innaffiano; Liriche pindariche ; Poesie pindariche ; Cerca nelle Definizioni