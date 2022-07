La somma che si punta per giocare, a poker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La somma che si punta per giocare, a poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIP

Significato/Curiosita : La somma che si punta per giocare, a poker

Detta la texana) è una delle più diffuse specialità del gioco del poker a carte comunitarie. ad un tavolo da gioco siedono da due a dieci giocatori. si gioca...

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi cip e ciop (film). cip e ciop (chip 'n dale) sono due personaggi immaginari dei cartoni animati e dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

