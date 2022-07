Sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATP

Tennis professionals, meglio nota con la sigla atp, è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. nacque...

L'atp tour masters 1000 (precedentemente noto come atp championships series, atp super 9, tennis masters series, atp masters series e atp world tour masters... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sigla; della; classifica; migliori; tennisti; professionisti; Era la sigla di una banca; L acido ribonucleico sigla ; Ricercano sofisticatoli sigla ; Un margine che interessa gli analisti sigla ; I previssuti della stirpe; Il simbolo della iarda; Fu la prima linea ferroviaria della storia, in Inghilterra; Quello di sodio si usa nell industria della carta; Branca delle scienze naturali che classifica gli esseri viventi; La Richter classifica le scosse telluriche; Se è di coda, è l ultimo in classifica ; È in testa alla classifica ; Le migliori sono i duroni; Per la Monroe erano i migliori amici di una donna; Come il politico che crede di avere i migliori programmi; Generalmente quelle della nonna sono le migliori ; Sono pochi i tennisti che hanno vinto il Grande; Pochi tennisti hanno vinto il Grande; I tennisti ambiscono al Grande; __ Lendl, fra i grandi tennisti ; Non professionisti ; Ufficio di professionisti che gestiscono atti; Lega statunitense del basket professionisti co; professionisti che riparano lavandini e rubinetti;