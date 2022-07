Il settore dei giornali con la Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il settore dei giornali con la Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECONOMIA

Significato/Curiosita : Il settore dei giornali con la borsa

Cavallo magazine, nel settore della raccolta pubblicitaria attraverso società pubblicità editoriale e digitale s.r.l. (speed), nel settore internet e multimediale...

Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con settore; giornali; borsa; Azienda russa attiva nel settore aeronautico; Il settore dei servizi; Il settore economico comprendente le cantine sociali; Il settore che confeziona i prodotti ortofrutticoli; L Elkann scrittore e giornali sta; La Parodi giornali sta televisiva; Una manna per i direttori dei giornali ; Camilla giornali sta; Mini borsa rigida da sera portata a mano ing; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa; Società le cui azioni sono scambiate in borsa ; L ente che vigila sulle procedure di borsa ; Cerca nelle Definizioni