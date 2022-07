Si sente per chi soffre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sente per chi soffre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : COMPASSIONE

Significato/Curiosita : Si sente per chi soffre

Qualsiasi sesso, intorno ai tre anni si accorge che i genitori intrattengono rapporti sessuali dai quali si sente escluso; ma mentre il bambino entra in...

compassione – nella filosofia compassione – nella religione buddista compassione – nella religione cristiana altri progetti wikizionario wikizionario contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sente; soffre; Fare un presente ; Una proteina presente nell uovo; Consente di avere più consorti contemporaneamente; Proteina presente nei capelli dell essere umano; Vengono a chi soffre di acrofobia; Giovano a chi soffre di reumatismi; Ne soffre chi patisce i lunghi viaggi in macchina; Corteggiatore... che soffre ; Cerca nelle Definizioni