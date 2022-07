La sensazione di aver già vissuto in passato una situazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sensazione di aver già vissuto in passato una situazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DEJÀ VU

Significato/Curiosita : La sensazione di aver gia vissuto in passato una situazione

Presente. déjà rêvé: la sensazione di aver gia visto in sogno un fatto che si sta svolgendo. déjà vécu: la sensazione di aver già vissuto un fatto che si sta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi déjà vu (disambigua). il déjà-vu, o déjà vu (pron. francese /deavy/ ascolta[·info], "già visto")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sensazione; aver; vissuto; passato; situazione; sensazione di vicinanza emotiva; La sensazione di comodità gradita da chi è ospite; Attenuazione o soppressione della sensazione dolorifica; Forte sensazione di meraviglia; Il trionfo della primaver a; Caver ne, spelonche; Lo attraver sa la corrente del Golfo; Consente di aver e più consorti contemporaneamente; Così muore chi ha vissuto di speranza; vissuto insieme; Un sopravvissuto di Sodoma; Poeta romantico inglese vissuto a lungo in Italia; Il passato ... di John; Studioso del passato ; Lungo abito elegante maschile del passato fra; Ritornare su vecchie questioni: __ il passato ; situazione di blocco senza alternative; Il suo filo denota una situazione difficile; Una situazione di pericolo incombente pronto a esplodere; Più è alto più la situazione può divenire estrema; Cerca nelle Definizioni