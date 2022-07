Scultori : scalpelli = pittori : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scultori : scalpelli = pittori : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENNELLI

Significato/Curiosita : Scultori : scalpelli = pittori : x

Del predecessore clemente viii; qui era attiva una cospicua mole di pittori, scultori e decoratori, sapientemente coordinati dall'architetto flaminio ponzio...

pennelli cinghiale s.r.l. è un'azienda produttrice di materiali per l'edilizia (principalmente pennelli) fondata nel 1945 dal commendatore alfredo boldrini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con scultori; scalpelli; pittori; Blocchi per scultori ; Un blocco per scultori ; Lo sono pittori e scultori ; Arnese da scultori ; La città che dà nome a una terra usata dai pittori ; Accomuna pittori e truccatori; Stile pittori co; Francesi come i pittori C. Monet ed É. Manet; Cerca nelle Definizioni