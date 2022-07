Lo scorrere del fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scorrere del fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLUIRE

Significato/Curiosita : Lo scorrere del fiume

Entro il 2030, con il rischio che lo scorrere del fiume diventi un evento stagionale risultante dai monsoni. il bacino del gange con il suo terreno fertile...

Intende una zona di rocce permeabili dove è presente acqua in grado di fluire per effetto della forza di gravità. la parola falda, che deriva dal termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

