Un salvagente per chi precipita - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : PARACADUTE

Significato/Curiosita : Un salvagente per chi precipita

Dell'agosto 1980, oltre a vari relitti furono ritrovati in mare anche due salvagenti e un casco di volo della marina americana; a settembre, presso messina,...

Lancio con paracadute si definisce paracadutismo. la prima descrizione di uno strumento in grado di attutire le cadute e molto simile a un paracadute moderno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipita zioni; Portava in alto un masso che riprecipita va sempre; Una precipita zione notturna che imbianca i campi; Unisce i punti con uguale precipita zione atmosferica;