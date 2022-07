Ritornato in questo mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ritornato in questo mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RINATO

Significato/Curiosita : Ritornato in questo mondo

Allo scopo di permettere paragoni tra le squadre nazionali femminili del mondo. è l'equivalente femminile della classifica mondiale della fifa. una nazionale...

rinat leonidovic achmetov (in ucraino ; donec'k, 21 settembre 1966) è un imprenditore, dirigente sportivo e magnate ucraino, presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con ritornato; questo; mondo; Soldato ritornato da un combattimento; ritornato a nuova vita; Chi guarda in questo modo ha uno sguardo torvo; È come dire in questo momento; A Troisi e Benigni non restava che fare questo ; Marco: è il vicequesto re Rocco Schiavone alla TV; Il lago siberiano più profondo del mondo ; Tennista serbo più volte numero uno al mondo ; Jovanotti cantava quello del mondo ; Una bambola venduta in tutto il mondo ; Cerca nelle Definizioni