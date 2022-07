Se in un ristorante ordiniamo del ceviche, che cosa ci verrà portato? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se in un ristorante ordiniamo del ceviche, che cosa ci verrà portato?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 30 lettere : DEL PESCE CRUDO MARINATO NEL LIMONE

Significato/Curiosita : Se in un ristorante ordiniamo del ceviche, che cosa ci verra portato

Cebiche, seviche o sebiche è una ricetta a base di pesce o/e frutti di mare crudi e marinati nel limone, unita ad alcune spezie come il peperoncino e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

