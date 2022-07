Lo rischia un alpinista che dorme all addiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo rischia un alpinista che dorme all addiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONGELAMENTO

Significato/Curiosita : Lo rischia un alpinista che dorme all addiaccio

Disambiguazione – "congelamento" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi congelamento (disambigua). si definisce solidificazione (o congelamento) la transizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

rischia no di diventarlo dei viaggi mal organizzati; Un palco da cui si rischia di scendere alquanto pesti; È alta se si rischia molto; La mela che rischia di rovinare tutte le altre; Ripara l alpinista che passa la notte all addiaccio; La mèta dell alpinista ; È indispensabile all alpinista ; Riccardo , grande alpinista friulano; Vi si addorme ntò la bella di una celebre fiaba; dorme all aperto in luoghi di fortuna fra; Vi dorme il bambino; Brontolare... dorme ndo; Deve dormire all addiaccio ; Ripara l alpinista che passa la notte all addiaccio ; Bivaccando si fa all addiaccio ; Un pernottamento che si trascorre all'addiaccio ;