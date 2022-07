Ripara le grondaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripara le grondaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LATTONIERE

Significato/Curiosita : Ripara le grondaie

Linguaggio architettonico la gronda è la parte del tetto che in un fabbricato sporge all'esterno del filo del muro e che lo ripara dalle acque piovane dirette...

Il lattoniere o stagnaio è colui che lavora la lamiera metallica in genere, impiegando utensili manuali o macchine quali la piegatrice. i lattonieri possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

