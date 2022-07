Un ricordo del viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ricordo del viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOUVENIR

Significato/Curiosita : Un ricordo del viaggio

Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi souvenir (disambigua). souvenir (parola francese il cui significato letterale è "ricordo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con ricordo; viaggio; Si innalza per ricordo ; Iscrizioni... a ricordo ; Come un ricordo tolto dalla memoria; Lo svanire d ogni ricordo ; Così è il treno di un viaggio cancellato; Il parigino che diresse Il viaggio attraverso l impossibile 1904; Parallelepipedo che si porta in viaggio ; Programmi di viaggio ; Cerca nelle Definizioni