Resina ottenuta da acacie e usata per apprettare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resina ottenuta da acacie e usata per apprettare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GOMMA ARABICA

Significato/Curiosita : Resina ottenuta da acacie e usata per apprettare

La gomma arabica è una gomma naturale nota anche come gomma di acacia in quanto estratta da due specie di acacia subsahariana: acacia senegal e acacia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con resina; ottenuta; acacie; usata; apprettare; Vinsero alla Beresina ; resina sintetica impiegata per piste di atletica; resina gialla; Fornisce una resina usata per vernici; Copia biologica ottenuta con l ingegneria genetica; Spezia ottenuta dall essicazione del peperone; Pelliccia ottenuta con le pelli di Karakul; La copia identica d un individuo ottenuta in un laboratorio; Sono ghiotte delle foglie più alte delle acacie ; Alberi simili alle acacie ; Sono simili alle acacie ; Resina ottenuta da acacie ; Lega di rame e zinco usata per strumenti musicali; È usata per preparare coloranti; Scala __: è usata per valutare i terremoti; La città che dà nome a una terra usata dai pittori; Un trattamento per apprettare i tessuti; Cerca nelle Definizioni