Quello di Volano bagna Ferrara - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : PO

Quello di volano bagna ferrara

Sul monviso, al pian del re, bagna direttamente tre capoluoghi (torino, piacenza, cremona) e ne lambisce un quarto (ferrara), segnando inoltre per lunghi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

