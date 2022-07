Quello di sodio si usa nell industria della carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di sodio si usa nell industria della carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLFURO

Significato/Curiosita : Quello di sodio si usa nell industria della carta

Tessile e della carta, come candeggiante nella produzione del diossido di cloro in laboratorio nella disinfezione dell'acqua, il clorito di sodio sviluppa lentamente...

Di al nome del metallo, così na2s prende il nome di solfuro di sodio. se la formula del solfuro è di tipo mhs il nome si ottiene anteponendo al nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

