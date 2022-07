C è quello smerigliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello smerigliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VETRO

Significato/Curiosita : C e quello smerigliato

Forme e colori. un vetro smerigliato chiude il tubo all'estremità. appoggiando l'occhio ad un'estremità (come guardando in un cannocchiale) e ruotando...

Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con quello; smerigliato; L auto ha quello di gomme; quello di sodio si usa nell industria della carta; Trova quello che era ignoto; Un lavoro come quello del falegname o del muratore; C’è lo smerigliato ; Cosi è il vetro smerigliato ; Cosi è il vetro smerigliato privo di lucentezza; Lo è il vetro smerigliato ; Cerca nelle Definizioni