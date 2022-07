Quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANUALI

Significato/Curiosita : Quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi

Nicd) è un tipo molto popolare di batteria ricaricabile, usato spesso in apparecchi portatili dell'elettronica di consumo e in giocattoli, che impiega i metalli...

Informatici, si possono individuare alcune categorie più specifiche di manuali: manuale utente, che quando è realizzato in formato elettronico è detto anche...

