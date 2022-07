Quella a una società si tenta in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella a una società si tenta in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCALATA

Significato/Curiosita : Quella a una societa si tenta in borsa

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di...

scalata indica l'attività fisica di scalare o arrampicare un ostacolo (muro, edificio). ascensione alpinistica di una cima o una falesia (si veda alpinismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con quella; società; tenta; borsa; 1 pugili spesso feriscono quella sopracciliare; Le motociclette hanno solo quella posteriore; Nell ippodromo c è quella d arrivo; C è quella di grano duro; Una società di telecomunicazioni operante in Italia; società calcistica rosso blu; Le edizioni della Pia società Figlie di San Paolo; Lo è l amministratore in molte società ; Gli inseguitori tenta no di non perderle; Mollusco dai lunghissimi tenta coli; Disinteresse ostenta to; Città di un attenta to durante la maratona del 2013; La via di New York con la borsa ; Il settore dei giornali con la borsa ; Mini borsa rigida da sera portata a mano ing; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa;