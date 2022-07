C è quella di grano duro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella di grano duro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il grano duro (triticum durum desf.) è una pianta erbacea della famiglia delle poaceae. è un frumento tetraploide, largamente coltivato per la trasformazione...

Il grano duro (triticum durum desf.) è una pianta erbacea della famiglia delle poaceae. è un frumento tetraploide, largamente coltivato per la trasformazione...

La farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della...

Altre definizioni con quella; grano; duro; quella d Orleans è Giovanna d Arco; La morale è sempre quella , fai merenda con __; C è quella nullius; quella al tornasole indica il pH di una sostanza; Varietà di grano dell Appennino abruzzese; li pop che si sgrano cchia; Un mucchio di grano mietuto; Nel grano e nella segale; Le migliori sono i duro ni; duro ....come statue; duro aculeo di alcune piante; Così è il tipo duro e deciso; Cerca nelle Definizioni