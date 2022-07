Quantità di merci giacenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quantità di merci giacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STOCK

Significato/Curiosita : Quantita di merci giacenti

Condizioni igieniche assai precarie, con cumuli di rifiuti giacenti a marcire per strada e assenza di fognature, con rifiuti organici versati direttamente...

stock – quantità di merce in giacenza a magazzino stock – azienda italiana produttrice di liquori stock – in geologia, corpo intrusivo stock ittico – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con quantità; merci; giacenti; La svariata quantità di esseri in un habitat naturale; Varie quantità di materia; Valore che indica una quantità in base 100; Eccessiva quantità di lipidi e acido urico; Consegna merci porta a porta per mestiere; Industria che produce e commerci alizza formaggi; È commerci alizzato anche in bombole; Processo di commerci alizzazione dei prodotti; L'elenco delle merci giacenti in magazzino; Cerca nelle Definizioni