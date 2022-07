Può accogliere molte auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può accogliere molte auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GARAGE

A un compromesso che accontenti entrambe le parti. la fia è pronta ad accogliere le richieste dei piloti di natura personale e religiosa in materia di...

Informazioni sul genere ibrido denominato garage punk, vedi garage punk. il garage rock, anche chiamato 60's punk o garage punk, è un genere musicale nato verso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con accogliere; molte; auto; Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi; Può accogliere i ricorsi contro le contravvenzioni; Sono attrezzati per accogliere le navi; accogliere ... nella mente; Ci si trovano raccolte molte pellicole; Lo è l amministratore in molte società; Ne ha molte da fare l affaccendato; Accompagna molte canzoni country; L auto ha quello di gomme; La posa un auto rità; auto rità politico-religiosa come Khomeyni; Sul tetto di alcune auto o in un mare fantastico; Cerca nelle Definizioni