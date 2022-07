Si punta nell osservatorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si punta nell osservatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TELESCOPIO

Significato/Curiosita : Si punta nell osservatorio

Calledda, l. mureddu, osservatorio astronomico di cagliari. strumenti storici, 2018, xedizioni sardinia radio telescope osservatorio astronomico di cagliari...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima costellazione, vedi telescopio (costellazione). il telescopio è uno strumento che mediante il funzionamento di lenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con punta; nell; osservatorio; La somma che si punta per giocare, a poker; Terminanti a punta ... come i cappelli dei maghi; La punta chi deve alzarsi; Si punta con il passe; Lo tiravano i buoi nell a battaglia di Legnano; Il Lionell o che doppiava Woody Alien; nell ippodromo c è quella d arrivo; Semi usati nell a confezione di molti dolci; L osservatorio del castello; Vi si trova l osservatorio astrofisico dell Università di Padova; Un osservatorio in orbita; Vi sorge un osservatorio vulcanologico; Cerca nelle Definizioni