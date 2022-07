Prodotto che disinfetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto che disinfetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SANIFICANTE

Significato/Curiosita : Prodotto che disinfetta

Appositamente fatto accorrere da lodi su incarico di agostino bertani: gorini disinfettò la salma per permetterne l'esposizione. una folla immensa partecipò ai...

Disponibili anche tecnologie in grado di rendere questi sistemi "auto-sanificanti" grazie al drogaggio dell'alluminio utilizzato per i lati interni del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con prodotto; disinfetta; prodotto con un metodo agricolo naturale; Sponsorizza un prodotto nei punti vendita ing; Sponsorizza un prodotto in fiere e punti vendita; Un prodotto per levigare; Per disinfetta re le mani; Aggiunti al vino per stabilizzare e disinfetta re; Si usava un tempo per disinfetta re le sale operatorie e gli attrezzi chirurgici; Quello fenico disinfetta ; Cerca nelle Definizioni