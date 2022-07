Prenota alberghi e mezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prenota alberghi e mezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : OPERATORE TURISTICO

Significato/Curiosita : Prenota alberghi e mezzi

Utilizzare mezzi pubblici. la più nota possibilità è di risalire lungo il sentiero che parte dalla chiesa parrocchiale di laives lungo circa 11 chilometri e un...

Un operatore turistico (in lingua inglese: tour operator) è un'impresa commerciale che vende, sviluppa o semplicemente assembla pacchetti turistici, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con prenota; alberghi; mezzi; L eccesso di prenota zioni accettate rispetto ai posti disponibili; Si preme per prenota rsi al telequiz; Lo sono i posti prenota ti; Si prenota no alla reception; Ne hanno cinque i migliori alberghi ; Una catena di alberghi ; Holiday __, alberghi ; Il bancone nella hall degli alberghi ; Uno dei mezzi di comunicazione del cane; Giustifica i mezzi per Machiavelli; Lo sono tram e metro: mezzi __; Ristrettezza, miseria di spazi, di mezzi e d animo; Cerca nelle Definizioni