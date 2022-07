Pregiato legno tropicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiato legno tropicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEK

Significato/Curiosita : Pregiato legno tropicale

Nome italiano registrato dal vocabolario è iacaranda. il legno che se ne ricava, molto pregiato per la costruzione di mobili, è impropriamente chiamato...

tek – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tatitlek (stati uniti d'america) terrorelhárítási központ – servizi segreti ungheresi tek – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con pregiato; legno; tropicale; pregiato pesce del Mediterraneo; pregiato taglio di carne tenero e senza ossa; pregiato pesce marino; pregiato tappeto persiano; Piattaforma di legno ; Asta di legno che blocca una porta persona alta; Scodelle di legno ; Un legno per le botti; Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto; L inestricabile foresta tropicale ; Pianta tropicale simile all agave; Frutto tropicale a baccello detto dattero indiano; Cerca nelle Definizioni