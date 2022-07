Prefisso che vale nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NEO

Significato/Curiosita : Prefisso che vale nuovo

Numero, assieme al prefisso nazionale), mentre rimane solo un prefisso a 3 cifre, che comincia sempre con il numero 3. il prefisso internazionale normalmente...

Stai cercando altri significati, vedi neo (disambigua). il nevo (in lingua latina naevus, nel linguaggio popolare neo) indica un tumore benigno dell'epidermide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con prefisso; vale; nuovo; prefisso per mille miliardi; Corrisponde al prefisso mega; prefisso per Terra; Il prefisso per animale; Nei fumetti equivale a gulp; Il banditore medievale ; vale ... in un altra città; Vi si infila lo stivale per salire sul cavallo; _ nuovo , vita nuova; Vale... di nuovo ; Pubblicare di nuovo un opera letteraria; Come un testo steso di nuovo ;